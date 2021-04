PREFEITURA SOLICITA UM ESCLARECIMENTOS À AHS SOBRE MORTE DE MORADORA









26/04/21 - 14:39:48

A Secretária Municipal de Saúde, Gabriela Carvalho, esteve na manhã desta segunda-feira, 26, no Hospital São João de Deus e notificou, através de ofício, a Associação Hospitalar de Sergipe (AHS), responsável pela gestão da unidade. No documento, a Prefeitura de Laranjeiras solicita esclarecimentos a respeito de todo o ocorrido em relação ao atendimento da professora Maria Izabel Souza Silva, que, apesar de ter dado entrada na unidade de saúde, acabou falecendo na última sexta-feira, 23.

Na terça-feira, 27, o prefeito de Laranjeiras, José de Araújo (Juca), a secretária de Saúde e outros membros da administração municipal irão se reunir com o diretor-presidente da Associação Hospitalar de Sergipe, André Santos Andrade, para também tratar deste assunto.

Dessa maneira, a Administração Municipal reafirma seu compromisso com o bom atendimento do Hospital São João de Deus, que passa por um novo processo de licitação, o qual ocorrerá na próxima quinta-feira, 29, quando receberá as propostas de outras organizações sociais interessadas na gestão daquela unidade.

Todo o processo está sendo realizado de forma transparente e seguindo a legislação, com o objetivo de garantir qualidade na prestação dos serviços de saúde aos usuários.