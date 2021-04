Primeiro sorteio da campanha Matrícula Premiada acontece em 06 de maio









26/04/21 - 13:12:42

A Prefeitura de Laranjeiras, através da Secretaria Municipal de Educação, realiza no próximo dia 06 de maio, o sorteio da 1ª etapa da campanha “Matrícula Premiada”, que acontece a partir das 9h, no Plenário da Câmara Municipal. Serão sorteados notebooks, bicicletas e cestas básicas. Os moradores poderão acompanhar tudo ao vivo através dos canais de comunicação da Prefeitura (Facebook, Youtube e Instagram).

Participam do sorteio, os estudantes matriculados e com frequência regular ao ensino remoto da rede municipal de ensino. Neste período de aulas remotas, a frequência é registrada conforme a realização das aulas não presenciais, propostas pelos educadores.

É importante destacar também que, após o sorteio, os prêmios poderão ser resgatados a partir do dia 10 de maio, na sede da Secretaria Municipal de Educação, das 8h às 13h, mediante apresentação da Certidão de Nascimento/RG/CPF do estudante e do seu responsável.

Os prêmios ficarão disponíveis pelo período de 30 dias, no caso das cestas básicas, e 180 dias para os demais. Caso os prêmios não sejam resgatados dentro do prazo, retornarão para o patrimônio municipal.

DECOM PML.