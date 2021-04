Profissionais da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes recebem vacina contra a Influenza

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), está promovendo a campanha de vacinação contra a Influenza para todos os servidores que trabalham na instituição. A ação é orientada pela Secretaria do Estado da Saúde (SES) com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde. A campanha começou na segunda-feira, 26, e encerra dia 28 de abril nos setores da Unidade. O atendimento está sendo coordenado pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) e a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) da MNSL.

A Referência Técnica do NEP, Dígena Maria, salientou que “é importante que todos os trabalhadores da saúde recebam a vacina da influenza triviral. É uma vacina que ajuda a combater as gripes mais graves que temos nessa época de mudança de estação. É uma profilaxia e assim a gente garante que com a vacina os profissionais adoeçam menos, se sintam mais seguros.” reforçou Dígena.

O médico anestesista Cássio Sobral aconselha sobre a vacinação. “Anualmente tomo a vacina contra a gripe, é muito importante não só como dose de reforço para evitar episódios gripais como também ser uma proteção a mais nesse momento atual. Aconselho a todos que tomem”, destacou.