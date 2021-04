São Cristóvão amplia faixa de vacinação para 60 anos: confira os locais









26/04/21 - 15:37:31

A vacinação em São Cristóvão teve a faixa de idade dos idosos ampliada para 60 anos ou mais neste sábado (24). A partir de agora, todos os idosos com 60 anos ou mais podem se dirigir aos pontos de vacinação do município para receber a dose do imunizante contra a covid-19.

O município disponibiliza 12 escolas que estão funcionando como pontos de vacinação distribuídos pela cidade, todas elas com aplicação tanto da primeira como da segunda dose contra a covid-19.

A secretaria de saúde reforça que os dois pontos fixos de vacinação (com toldos) que estavam na Praça do Loreto e na Praça da Matriz foram desativados e que agora somente as escolas funcionam como pontos fixos no município.

Confira a lista das escolas:

Referência Escola ponto de vacinação Bairro 1. Ponto Fixo do Centro Histórico Escola Gina Franco Centro Histórico 2. UBS Maria José S. Figueiroa Escola Glorita Portugal Eduardo Gomes 3. UBS Masoud Jalali EMEF Ruth Dulce Jardim Universitário/Barreiro 4. UBS Masoud Jalali EMEF Dr Martinho de O. Bravo Rosa Elze 5. UBS Maria José S. Figueiroa EMEF Maria de Oliveira Santos Madre Paulina 6. UBS Mariano Nascimento EMEF Josinalva Santos Silva Rosa Maria 7. UBS Jairo Teixeira EMEF Frei Fernando Centro 8. UBS Dr Raimundo Aragão EMEF Araceles Rodrigues Correia Divineia 9. UBS Antônio Florêncio EMEF Maria de Lourdes Tijuquinha 10. UBS Luis Alves EMEF Raimundo Francisco dos Santos Luis Alves 11. UBS Sinval José de Oliveira EMEF Lorival Fontes São Gonçalo 12. UBS Irônia Maria Aragão Prado EMEF Dr. Lourival Batista Romualdo Prado

Documentos

Para se vacinar os idosos devem apresentar identidade, cartão SUS ou CPF e comprovante de residência de São Cristóvão. No caso de segunda dose da vacina, deve ser apresentado também o cartão de vacinação da covid-19.

Vacinação no fim-de-semana

A vacinação ocorreu durante o fim de semana em quatro escolas do município e em dois drives thrus. No bairro Eduardo Gomes os pontos de vacinação foram a Escola Josinalva Santos Silva (Antiga escola Lauro Rocha) e a Escola Glorita Portugal. Já o drive thru ocorreu no espaço do SergipeTec, próximo à UFS. No Centro Histórico a vacinação ocorreu na Escola Araceles Rodrigues e na escola Gina Franco, enquanto o drive thru aconteceu na Praça São Francisco.

No total 867 pessoas foram vacinadas no final de semana contra a covid-19. Desde o início da vacinação, o município já vacinou 7747 pessoas com a primeira dose, o que corresponde a 86,15% das 8992 doses recebidas, e 4191 com a segunda dose, o que corresponde a 72,23% das 5802 recebidas.

Fonte e foto assessoria