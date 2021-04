Vereador Anderson de Tuca solicita entrega de kit escolar nas escolas municipais









26/04/21 - 12:31:47

O vereador Anderson de Tuca (PDT), na sessão ordinária da última quinta-feira (22), falou sobre suas visitas às escolas tanto do município quanto do estado para ver a entrega dos kits de alimentação escolar. O vereador aproveitou a oportunidade para parabenizar o governo pela entrega também do kit escolar, que contém material de estudo para os alunos, como os livros, caderno, estojo, mochila, etc.

“O papel primordial do vereador é a fiscalização, além de criar leis, que a gente possa conhecer de fato, presenciar, analisar. Eu escolhi duas escolas para que a gente pudesse fiscalizar a entrega desses kits de alimentação, e pude constatar a qualidade tanto da cesta, dos alimentos, quanto do momento da entrega. E aproveito a oportunidade para fazer uma indicação para que o município de Aracaju também faça a entrega dos kits escolares, porque a gente percebe que o momento é difícil e eu acho que é com educação que as pessoas vencem na vida e podem criar novas oportunidades”, solicita o vereador.

Fonte e foto assessoria