VEREADORA EMÍLIA CORRÊA DEFENDE VACINAÇÃO PARA VIGILANTES E PORTEIROS









26/04/21 - 14:15:40

Embora não estejam na linha de frente, assim como outros profissionais, duas categorias que não pararam suas atividades em meio à pandemia foram vigilantes e porteiros que, seguem, arriscando suas vidas e sujeitos a propagação do vírus. Preocupada com essa situação, a vereadora Emília Corrêa (Patriota), defendeu, durante Sessão Ordinária do legislativo municipal, que eles possam ser incluídos no Plano de Vacinação contra a Covid-19, como um grupo prioritário.

“Existem condomínios muito populosos que os porteiros estão adoecendo. Por mais que mantenham os cuidados básicos, lidam com muita gente diariamente e, isso, certamente facilita a contaminação e propagação do vírus. O mesmo exemplo serve para os vigilantes”, pontuou.

Emília ainda destacou trabalhadores de outras atividades essenciais, como motoristas de transporte coletivo, que tem amplo contato com a população. “Dada a exposição permanente, é fundamental que olhem para esses profissionais. Faço aqui o meu apelo. Aliás, não só eu, mas os demais colegas do parlamento que também já externaram essa preocupação. Sabemos o quanto isso é importante para o bem comum. Pelo bem de todos”, complementou.

Por Andrea Lima