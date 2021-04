“A Rede É Um Partido Em Defesa Da Classe Trabalhadora”, Ricardo Vasconcelos









27/04/21 - 11:34:41

No Pequeno Expediente desta terça-feira, 27 de Abril, o vereador Ricardo Vasconcelos (Rede Sustentabilidade) defendeu de forma contundente o piso dos trabalhadores da saúde, em especial dos trabalhadores da enfermagem (Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira).

Neste momento o Senado Federal discute a alteração da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, para instituir o piso salarial nacional da categoria, sob a iniciativa do Senador Fabiano Contarato (Rede Sustentabilidade/ES).

Afirmou Ricardo: “Eu quero reiterar o nosso apoio à luta pelo piso salarial dos profissionais da saúde, em especial os profissionais da enfermagem. Que nos procuraram essa semana. Nada mais justo que esses profissionais que passam a vida na linha de frente, salvando outras vidas, tenham seu piso garantido, como outras categorias que já conquistaram”.

O piso salarial nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as instituições de saúde privadas, não poderão fixar o vencimento ou o salário inicial desta categoria. Quando a jornada for superior a 30 horas semanais o piso deverá ter correspondência proporcional.

“Tenho muito orgulho de estar nessa luta, que é de iniciativa de um senador do meu partido, o Senador Fabiano Contarato. Partido esse que é presidido por uma enfermeira, a ex-Senadora Heloisa Helena. A Rede é, antes de tudo, um partido em defesa da classe trabalhadora”, finalizou Ricardo.

Assessoria de Comunicação

Gabinete Vereador Ricardo Vasconcelos