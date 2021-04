Belivaldo pede diretamente ao embaixador dos EUA mais doses de vacina contra Covid









27/04/21 - 20:33:03

A pedido da embaixada norte-americana no Brasil, o governador Belivaldo Chagas (PSD) participou, nesta terça-feira (27) à noie, de uma audiência virtual com o embaixador Todd C. Chapman, a cônsul-geral do Consulado dos Estados Unidos da América em Recife-PE, Jessica Simon, e outros representantes da diplomacia dos EUA no Brasil.

Além da previsão da assinatura de um memorando de intenções com Sergipe, fiz um apelo direto ao embaixador para que o Governo Americano ajude o Brasil, e consequentemente Sergipe, na chegada de mais doses de vacina contra a Covid-19.

Também na reunião, tratamos da presença de empresas dos EUA que já atuam no estado, como a General Eletric e a ExxonMobil, na Usina Termoelétrica (UTE) Porto de Sergipe, e da possibilidade de atração de novos empreendimentos para cá, principalmente nas áreas de petróleo e gás, educação, tecnologia e meio ambiente.