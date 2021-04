FEIRA NOVA: DEFESA CIVIL RECONHECE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS

Quatro municípios na Bahia obtiveram reconhecimento federal de situação de emergência devido ao prolongado período sem chuvas. Anagé, Igaporã, Pintadas e Ribeira do Pombal se somam a outras 60 cidades baianas – distribuídas por quase todo o estado – que registram estiagem neste período. A medida foi publicada nesta terça (27) no Diário Oficial da União (DOU).

Feira Nova, em Sergipe, registra emergência pelo mesmo desastre. Já Arame (MA) e Novo Progresso (PA) foram afetados pela ocorrência de chuvas intensas. A cidade gaúcha de São Jerônimo, em especial, vive a situação excepcional de uma emergência causada por enxurradas, um mês após registrar a ocorrência de estiagem: uma chuva intensa na região serrana do município provocou um forte escoamento que afetou pontes e estradas, deixando cerca de 2 mil pessoas ilhadas por 72 horas.

Após a publicação do reconhecimento federal, os municípios podem solicitar recursos para restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura danificada pelos desastres. Com base nas informações enviadas por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres Naturais (S2iD), a equipe técnica da Defesa Civil nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada Portaria no DOU com a especificação do valor a ser liberado.