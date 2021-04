Deputada lamentou publicação da deputada Kitty e pede coerência e sensatez para que não caiam em descrédito









27/04/21 - 16:46:35

A Sessão Extraordinária Mista realizada pela Assembleia Legislativa, na manhã, 27, foi polêmica devido uma publicação, nas redes sociais, da deputada Kitty Lima (Cidadania), que diz: “que aqueles que não assinaram (CPI da Covid) estão no bolso do Governo de Sergipe”. Diante da publicação a deputada estadual Goretti Reis (PSD) se somou aos colegas parlamentares e também repudiou a fala infeliz da deputada Kitty. “Infeliz porque a conheço e sei de sua forma de ser como mulher e como política. É importante coerência e sensatez na forma de agir para não cairmos em descrédito. Vossa excelência sempre na luta em defesa dos animais e das mulheres, é importante, mas na ânsia do momento, é preciso saber como e o que falar “, disse Goretti.

A parlamentar expressou sua tristeza, dizendo nunca ter estado em nenhum bolso de governador. “Sempre tive muita independência, determinação e autonomia. Até conflitos familiares por conta de minha posição já enfrentei. Defendo o que acredito. Essa é a minha forma de ser enquanto política e pessoa. Tenho respeito ao eleitor que me conduziu por quatro mandatos a esta Casa. É preciso maturidade no externar e se expressar em momentos de euforias. Pensar no que diz para não agredir ninguém. Nos sentimos agredidos quando ela fala que estamos no bolso do governo. Nunca estive. Minha vida política tem uma história familiar”, desabafou Goretti.

Goretti explicou que os desabafos dos colegas, em momento algum, objetivaram intimidar e que sua fala não é mi mi mi. Enfatizou que a Casa legislativa é altamente política e é necessário respeito. “Não somos crianças. Já sou avó e sei muito bem o que quero, o que penso e em que acredito. Não sou da bancada do amém. Fui por 6 anos da bancada de oposição e sempre tive minhas posições firmes. Houve momentos em que me manifestei contrária a projetos do governo por não concordar e não acreditar na viabilidade”.

Assim como outros parlamentares, Goretti também disse não ter sido consultada e que nada lhe foi apresentado do porquê dessa CPI. Para a deputada é preciso responsabilidade ao fazer postagens nas redes sociais, para não externar o que não aconteceram nos bastidores, se passando por boazinha. “Dar a entender que deseja fiscalizar, fazer, e os outros não. Esse não é o papel do parlamentar. O momento merece uma ponderação para o reconhecimento do tom agressivo que foi usado. E que não volte a acontecer essa desqualificação aos colegas”.

Goretti reforçou sempre ter autonomia e que assinou diversas CPIs, entre elas a da Saúde, no governo de Marcelo Deda, e tantas outras. Para Goretti não deve usar para fazer palanque. “Juntem provas sobre a necessidade da CPI e apresentem aos colegas. Fico triste quando esquecemos o prejuízo que causamos a sociedade. Tem várias falhas dos governos federal, estadual e municipal. Estamos perdendo tempo para a vacinação. Isso sim me dá tristeza. Temos experiências em países pobres com dificuldades financeiras e que conseguiram controlar a pandemia e evitar mortes. Estamos com um número absurdo de óbitos no Brasil. O processo de imunização sem perspectivas para a aplicação da segunda dose. Estamos perdendo tempo com palanques políticos. Tem erros e falhas e temos que corrigir a tempo para cuidarmos da vida. É com isso que me preocupo”, finalizou a deputada.

Falta de segurança em Lagarto

Ainda durante a sessão Goretti endossou as palavras do deputado Ibraim Monteiro sobre a cobrança de segurança pública para o município de Lagarto. “Esse final de semana foram muitos comentários sobreo aumento da violência na cidade por falta de segurança. Aproveito para clamar ao governo, que apesar de ter levado o Getam para a cidade, ainda precisamos de ações efetivas para o combate à violência que tem aumentado. Peço ao comandante da Polícia Militar de Sergipe PM/SE, coronel Marcony Cabral, que veja o que está acontecendo e o porquê de a violência voltar a incomodar os lagartenses”, pediu a parlamentar.

Sobre as 30 horas da enfermagem e o piso para a categoria

“Feliz com a manifestação de apoio da senadora Maria do Carmo ao Projeto de Lei (PL) 2564/2020, sobre as 30 horas para a enfermagem e o piso salarial para a categoria. Nesse momento tão difícil de pandemia, a enfermagem tem se exposto e se doado para salvar vidas, muitos até perderam suas vidas para a Covid-19. É uma forma de reconhecimento pelo brilhante papel que desempenham. Estou encaminhando Moção ao Senado para que paute, vote aprove o mais rápido possível esse PL. Essa é uma luta antiga”, ressaltou a parlamentar.

Por Cristina Rochadel