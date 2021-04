DEPUTADO SOLICITA MAIOR ATENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PARA LAGARTO









27/04/21 - 12:34:32

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PSC) participou da sessão remota da Assembleia Legislativa, na manhã desta terça-feira (27), para fazer um apelo ao Governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública.

Ibrain de Valmir usou a tribuna com o objetivo de pedir uma atenção maior da Secretaria Estadual de Segurança Pública de Sergipe (SSP) para o centro-sul sergipano, em especial, o município de Lagarto. ” Nós estamos passando por semanas difíceis aqui, muitos assassinatos na região estão sendo registrados, como também, assaltos e tiroteios dentro do município. As pessoas que estão sendo assaltadas, também estão sendo mortas dentro da cidade. Eu sei o quanto o secretário de Segurança Pública, João Eloy junto com o comandante da Polícia Militar, Marcondes vem fazendo um belíssimo trabalho dentro do estado de Sergipe, mas peço essa atenção para a cidade de Lagarto”, explicou.

O deputado acrescentou que, além do aumento do número de mortes, está existindo muito assalto no comércio da cidade, perseguições e tiroteios nas feiras livres do município. “Infelizmente, parece que a criminalidade está mais à vontade dentro da cidade de Lagarto. Por isso, quero pedir essa atenção e apoio da SSP”, pontuou.

Da Assessoria Parlamentar