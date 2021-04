Dia do Frete Grátis: plataformas online do RioMar Aracaju e Shopping Jardins aderem à data









27/04/21 - 11:17:52

Produtos e alimentação sem taxa de entrega nesta quarta-feira, 28 de abril

Desde que as compras online se consolidaram como forte alternativa tanto para o consumidor quanto para o varejo, o valor do frete é item diferencial e fator de decisão para a aquisição de produtos. Com o crescimento do e-commerce, a tendência é oferecer cada vez mais facilidades. Esta é a proposta do Dia Internacional do Frete Grátis, comemorado em 28 de abril. As plataformas online do RioMar Aracaju e Shopping Jardins aderiram à data e, nesta quarta-feira, oferecem produtos e alimentação sem taxa de entrega, além de algumas ofertas nas lojas digitais.

Os clientes contam com mais de 100 lojas cadastradas nos segmentos de gastronomia, casa e decoração, moda e acessórios, artigos esportivos, bem-estar e muito mais. Os shoppings possuem suas centrais de entregas, responsáveis pelo gerenciamento, desde a retirada do produto na loja até a entrega no destino desejado pelo cliente. Cupons fiscais de compras feitas no Dia do Frete Grátis valem para cadastro nas promoções de Mães de cada shopping: em maio, nas compras acima de R$150, o Riomar irá sortear 5 iPhones 12 Pro entre os clientes. Já no Jardins, compras acima de R$200 vale um par de brincos Swarovski. Saiba mais em: www.riomararacajuonline.com.br e www.shoppingjardinsonline.com.br.

Da assessoria

Foto: Divulgação