Dia DOL (disciplinas online) discute fake news e negócios digitais









27/04/21 - 08:30:32

Evento da UNINASSAU é voltado para a comunidade acadêmica acontece de forma on-line

Acontece nesta terça-feira, 27, o Dia DOL (disciplinas online), promovido pela UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, em Aracaju. O evento será realizado em formato de live, a partir das 19h, e irá abordar o tema Deep Fake: possibilidades, perigos e a pandemia.

A live será conduzida pela mestra em Inteligência Artificial do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Instituição, Raquel Monteiro, e contará com a participação do consultor e empresário, Andrey Wallace, que falará sobre UX e a implantação de modelos de negócios digitais.

Durante o debate, será discutida, também, a criação de fake news através da manipulação de vídeos. A professora integrante da coordenação da DOL na UNINASSAU, Érica Ribeiro, explica que os assuntos são atuais e extremamente relevantes para a sociedade. “As pessoas buscam cada vez mais a veracidade nas notícias e a agilidade nos negócios”, observa Érica.

O Dia DOL é voltado a todos os acadêmicos da UNINASSAU Aracaju, que deverão realizar sua inscrição através do extensao.edu.br.

Fonte e foto assessoria