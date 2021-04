EMPRESÁRIO VAI RETIRAR EMPRESA DE CANINDÉ POR RAZÕES DE DIFAMAÇÃO









27/04/21 - 06:31:08

Vários funcionários de uma empresa de Canindé de São Francisco se dizem tristes pelo fato de que o proprietário afirmou que pretende fechar o escritório no Município e implantar em outro lugar. O motivo do fechamento – segundo relatam – se dá em razão de que “estão abrindo uma verdadeira campanha para difamar e macular a imagem de um homem de bem, que cresceu e ajuda ao povo de Canindé com sua empresa gerando empregos e até caridade”, relatou um jovem que disse ser funcionário da empresa.

Segundo uma fonte bem “posicionada” no Estado, afirmou que tem indícios claros de que uma funcionária do Tribunal de Justiça do Estado, cujo cargo é do alto escalão, obteve informações privilegiadas e vazou. “Ela é irmã de um candidato que não venceu as eleições em um Município do Alto Sertão de Sergipe em 2020 e tenta a todo custo se vingar. Usa a influência que tem e age sem a menor ética. Na semana passada, quinta-feira (22), ela criou um teatro de difamação afirmando que o empresário seria detido na próxima quarta-feira (29). É uma acusação séria que nos deixa tristes e perplexos, pois somos muitos pais de família que dependem da empresa em Canindé para sobreviver. A empresa gera empregos e impostos ao Município. Nós todos já sabemos de quem se trata e quais são os motivos da referida senhora. Deixe o rapaz em paz e aceite a vitória do povo”, relataram as fontes que pretendem denunciar na imprensa e prometem uma chuva de manifestações nas redes sociais. Áudios já estão circulando e alguns deles trazendo outras situações envolvendo os autores da situação.

Olhando pela análise, os burburinhos e a situação implantada, caso proceda, podem ter um efeito negativo e contrário. Canindé é uma terra massacrada pela falta de emprego e geração de renda que são dois gargalos de qualquer gestão em um Município cujos empregos são disputados com unhas e dentes em um dos Municípios com maior arrecadação do Estado de Sergipe, porém, com déficit alarmante. As pessoas que geram emprego são tratadas com grande respeito e gozam de simpatia pública. Em 2018 algumas empresas foram se instalar no Estado de Alagoas deixando várias pessoas tristes por falta de um simples salário, com a informação de mais um empresário saindo de Canindé, os responsáveis por tal situação não erguerão a imagem tão cedo, e a artilharia será por meio das redes sociais, onde familiares, simpatizantes, amigos e outros, não pouparão criticas. Até empresários criticam a postura adotada e se sentem no mesmo lugar da vítima que já teve o nome exposto.

“Ele não é só um cara que emprega, é um homem simples que você encontra tomando café e almoçando na feira misturado com todo mundo. Não demonstra quem é e tem ajudado pessoas sem se expor. Empregou muita gente de Canindé e de outros lugares, mas, ele olha mais para quem é de Canindé, sua terra. A empresa dele fechando aqui vamos ter que deixar nosso filhos e esposas e buscar emprego distante do nosso lugar. Queremos saber o motivo dessa raiva. É a política do ódio? Quem está por trás? Com apoio de quem? Vamos mostrar a face deles para que todos saibam quem realmente ama e se importa com o povo de Canindé de São Francisco. Em 2024 vamos cobrar deles”, relata mais uma fonte que se diz pronta para defender a empresa e os funcionários dela. Já tem político comprando a briga.

Jovens tiveram seu primeiro emprego na referida empresa e hoje são casados e pais de famílias vivendo com dignidade, possuem residências e veículos próprios; ajudam amigos e familiares. No quadro de trabalho da empresa existem funções de carpinteiros, pedreiros, motoristas, operadores de máquinas, eletricistas, pessoa de escritório, mecânico, manutenção e etc. Gente de Canindé de São Francisco que nela trabalham e relatando sobre a pessoa do homem que lhes deu oportunidade de trabalho. “Vamos ver o a Justiça fará quando o nome de quem vazou as informações for levado a público”, disse outra fonte indignada.

Procurado, o empresário não quer falar sobre o assunto e disse colocar nas mãos de Deus.

Por Adeval Marques