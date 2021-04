Inscrições abertas para o curso de criação de frangos e galinhas poedeiras









O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe –Senar/SE está com inscrições abertas para o curso online de criação de frangos e galinhas poedeiras. As inscrições podem ser realizadas até a próxima sexta-feira, 30.

O objetivo do curso é levar capacitação para quem deseja iniciar ou já está na atividade da avicultura. O curso é gratuito e acontecerá de 3 a 6 de maio das 8h às 12h. O curso tem carga horária de 16h;

As aves destinadas à produção de ovos são conhecidas como poedeiras ou de postura. Durante o curso, serão discutidos temas como manejo, instalações, ambiente e nutrição. O gerente técnico do Senar/SE, Saymo Fontes, destaca a importância do treinamento.

“Nos últimos anos, a criação de galinha caipira tanto para consumo como para venda ganhou bastante força. A proposta do curso é levar para os produtores uma série de técnicas para garantir uma produção eficiente, sustentável e economicamente viável”, explica Saymo.

Inscrições

Os interessados devem fazer o download da ficha de inscrição disponível no site www.senarsergipe.org.br, preencher e encaminhar para o e-mail ctsenarsergipe@gmail.com junto com o CPF e comprovante de residência até o dia 30 de abril. Os produtores, trabalhadores rurais e familiares para terem prioridade nas vagas devem enviar uma comprovação da atividade (DAP, CAR, Nirf ou carteira de trabalho). Os inscritos que não enviarem a documentação serão classificados como público geral.

Por Adriana Freitas

Foto assessoria