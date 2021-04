INSTITUIÇÕES DE MATRIZ AFRICANA RECEBEM DOAÇÕES DA CAMPANHA VACINAÇÃO









27/04/21 - 09:11:31

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social, em continuidade às entregas dos kits de alimentação arrecadados na campanha “Vacinação Solidária”, contemplou casas religiosas de matriz africana.

Foram contemplados o Abacá Mameto Oxum Olewa, Ilé Ode Lougureji, Abassã Iemanjá Soba, Ilé Axé Ofãoriferan, Ilé Aséodéfaroquerandejy e Ile Axé Obé Fará. No total, 66 kits foram entregues, contabilizando assim, 31 grupos sociais ao longo deste período de entregas.

A campanha, já em seu 21º dia, segue com grande adesão da sociedade aracajuana, não apenas para o público em idade de vacinação no combate à covid-19.

De acordo com a secretária-adjunta da Assistência Social de Aracaju, Selma França, a entrega dos kits para esse público, demonstra o quanto a atual gestão busca apoiar todas as formas de trabalhos sociais.

“Sabemos que, com a pandemia, toda a população foi impactada, principalmente economicamente. Algumas pessoas perderam seus empregos e estão passando por dificuldades. Por isso, estamos entregando kits para os terreiros para que sejam distribuídos entre os frequentadores que mais precisam. Estamos falando de uma ação para todos”, destacou Selma.

Alegria por ajudar o próximo

Segundo a representante do terreiro Abassã Iemanjá Soba (localizado no bairro Cidade Nova), Ana Maria dos Santos, a doação é motivo de alegria, pois muitos dos frequentadores estão necessitando de ajuda neste momento difícil.

“Com essa pandemia muitos não estão trabalhando, passando por dificuldades. Aqui temos 19 filhos, por isso só tenho a agradecer a Prefeitura por essa doação em nome do povo de Aracaju. Vai ser fundamental para cada uma das pessoas que receber”, frisou Ana.

Para o representante do terreiro Ilê Aséodéfaroquerandej, localizado no bairro Santo Antônio, Cristiano Rafael Santos,é motivo de satisfação receber a doação, “pois, até então, nesta pandemia, muitos filhos estão necessitados, precisando de uma cesta básica”, disse.

“Aqui existem mais de 40 pessoas que frequentam nossa instituição, e com essa doação será possível ajudar muitos deles. Só tenho a agradecer à Secretaria Municipal da Assistência Social por nos repassar esta doação”, ressaltou Crisitiano.

Novas doações

Nesta terça-feira, 27, está programada a entrega de mais de 100 kits alimentação para mais instituições de matriz africana do município de Aracaju.

Para contribuir

Podem ser doados alimentos não perecíveis nos seguintes pontos de arrecadação: no drive-thru (montado no Parque Augusto Franco, conhecido como Sementeira, de segunda a domingo, de 8h às 17h); no prédio da Estação Cidadania (situado na rua Pacatuba, 64, Centro, de segunda à sexta-feira, de 9h às 15h); e nas 32 Unidades Básicas de Saúde (UBS) com vacinação contra covid-19 autorizada (de segunda à sexta-feira, de 8h às 16h).

Para contribuições em dinheiro, o Comitê de Combate à Pobreza, da Assistência Social de Aracaju, disponibiliza a seguinte conta para depósito: Banco do Brasil; agência: 3611-0; conta: 6704-0; CNPJ: 13.128.780/0045-12.

Fonte e foto assessoria