MEC divulga avaliação e mantém a Fanese como a melhor faculdade particular de SE

27/04/21 - 05:44:41

A Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe – Fanese – continua sendo a melhor da rede particular de Sergipe, de acordo com uma avaliação do MEC. Mais de 70% das faculdades sergipanas obtiveram notas intermediárias em uma avaliação federal de qualidade. Os dados sobre o desempenho das instituições de ensino superior foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC).

Foram avaliadas 2.070 instituições em todo o País. Os indicadores de qualidade são expressos pelo Índice Geral de Cursos (IGC), em uma escala de 1 a 5, sendo 5 a nota máxima e as notas 1 e 2 consideradas “insuficientes”.

Nenhuma instituição sergipana alcançou a nota máxima. Das 15 avaliadas, 11 obtiveram nota 3, três obtiveram nota quatro e apenas uma ficou com o patamar 2.

A Fanese se mantém como a faculdade particular mais bem avaliada pelo MEC. “O resultado é muito positivo e nos enche de orgulho. A Fanese ficou atrás apenas da UFS, ou seja, foi melhor avaliada na categoria ‘faculdade’ e melhor na categoria ‘ensino superior privado’. Durante a pandemia o trabalho continuou de forma eficaz e em apenas três dias migramos para o Ensino à Distância. A conquista é mérito de todos os professores e funcionários das demais áreas. Tudo feito com muito carinho, empenho e responsabilidade para oferecer o melhor para os nossos alunos”, comemora o diretor da Fanese, Jailson Silva.

O cálculo para chegar ao IGC leva em conta a média do Conceito Preliminar de Curso (CPC), considerando o último Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), prova aplicada para quem está terminando o curso. Também foi considerada a média dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação e a distribuição dos estudantes entre as diferentes etapas de ensino superior (graduação ou pós).

Os dados do IGC subsidiam a definição de políticas públicas para a área e podem servir de critério para a autorização de oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu à distância.

