Aplicação da 2ª dose da vacina CoronaVac em Aracaju está suspensa, diz secretaria









27/04/21 - 05:13:30

A Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju informa que não recebeu do Ministério da Saúde o quantitativo necessário de vacinas da Coronavac para a aplicação da segunda dose. Este atraso, já reconhecido pelo próprio Ministério da Saúde, terá impacto no calendário de vacinação do município.

Conforme a orientação estabelecida pelo Ministério da Saúde em 21 de março, a Secretaria da Saúde utilizou todas as doses recebidas pelo município para aplicação da primeira dose, pois foi assegurado pelo órgão federal o envio dos imunizantes para a dose de reforço.

No entanto, este envio não se concretizou tanto para Aracaju quanto para diversos municípios brasileiros. Neste sentido, a Secretaria da Saúde de Aracaju aguarda a publicação da nota técnica do Ministério da Saúde sobre que procedimentos deverão ser adotados em relação a esta situação e, na quarta-feira, dia 28, divulgará as medidas que serão adotadas pelo município.

A Secretaria da Saúde ressalta seu compromisso com a correta aplicação dos imunizantes de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e aguarda o envio de mais doses da vacina Coronavac para a completa imunização dos seus munícipes.