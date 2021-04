PMA INICIA CRONOGRAMA DE CADASTRO PARA CONCESSÃO AUXÍLIO EMERGENCIAL









27/04/21 - 05:31:56

A Prefeitura de Aracaju iniciou, nesta segunda-feira, 26, o cadastramento das pessoas que fazem parte do público-alvo do Auxílio Municipal Emergencial (AME), programa de caráter temporário e excepcional que beneficiará cinco mil famílias de baixa renda com a concessão de R$600,00, pago em três parcelas de R$200,00, nos meses de maio, junho e julho.

Sob a coordenação da Secretaria Municipal da Assistência Social, neste primeiro dia, 50 artesãos aracajuanos que não estavam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do Governo Federal, puderam ser incluídos na ferramenta, um dos critérios para concessão do benefício.

O cadastramento está sendo realizado na Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), no calçadão da rua João Pessoa, no Centro.

De acordo com a secretária da Assistência Social de Aracaju, Simone Passos, para chegar ao número de famílias foi feito um cruzamento de dados pela Coordenadoria de Políticas de Transferência de Renda do município, setor da pasta responsável pelo gerenciamento do CadÚnico na capital.

“Constatamos que desse montante 3.400 famílias em extrema pobreza já são incluídas no CadÚnico, porém, não recebem nenhum tipo de benefício, seja federal (como o Programa Bolsa Família) ou estadual ( como o auxílio forn Cido pelo estado). Identificamos a necessidade de ampliar o cadastramento para aqueles que têm direito ao Auxílio, mas não estão incluídos no instrumento, contemplando assim, cinco mil famílias”, explicou.

A secretária ainda ressalta que o AME é mais uma medida complementar das ações que já são realizadas pela atual gestão durante a pandemia. “Com a chegada do vírus, houve a necessidade de ampliar o número de concessão de cestas básicas nos Centros de Referência da Assistência Social da cidade, de 600 para 2.000 cestas, atendendo as demandas espontâneas de cidadãos que tiveram sua renda comprometida nesse período”, completou Simone.

Para evitar aglomerações contra o contágio do coronavírus, os atendimentos foram divididos por categorias, sendo artesãos neste primeiro dia (26); permissionários do Transporte Escolar (dia 27); ambulantes (dia 28); e artistas e trabalhadores de Shows e Eventos (dia 29).

Após a finalização dos cadastros, será feita uma avaliação das informações para, posteriormente, a divulgação dos nomes aprovados.

Com a aprovação, será confeccionado um cartão, para abertura de uma conta, o qual será entregue na residência do usuário. O pagamento da primeira parcela está previsto para o final de maio.

A artesã Gardênia Soares já atua no ramo há 12 anos. As vendas não estão sendo suficientes para suprir as necessidades da família, que inclui filho e marido. “Fiquei sabendo pela televisão. Como estamos sendo prejudicados, esse dinheiro vai ajudar para dar andamento em alguma coisa, pagar uma conta, comprar um material. Vai contribuir muito, com certeza”, contou.

Em situação de rua, o artesão Alexandre Mello sobrevive há 23 anos do artesanato que produz no calçadão da rua São Cristóvão, no Centro. Ele já teve emprego formal, mas perdeu o vínculo trabalhista com a chegada da pandemia. “As vendas estão variando, o artesanato não é um artigo de primeira necessidade. Esse auxílio chegou em boa hora”, comemorou.

Cronograma de Atendimento

Os atendimentos para cadastro por categoria seguem por mais três dias, com entrega de senhas por ordem de chegada, das 9h às 15h.

Categorias

Terça-feira (27/04) – Permissionários do Transporte Escolar;

Quarta-feira (28/04) – Ambulantes;

Quinta-feira (29/04) – Artistas e Trabalhadores de Shows e Eventos.

Informações

Em caso de dúvidas, o cidadão pode contatar a Secretaria Municipal da Assistência Social pelas redes sociais (@assistenciaaju) e pelo telefone (79) 3711 – 5011.

Documentos

É imprescindível que o solicitante ao benefício tenha em mãos, no momento do atendimento para o cadastro, a seguinte documentação:

– Certidão do órgão de Classe ou Declaração do Sindicato;

– Identidade/Carteira Profissional;

– CPF;

– Comprovante de Residência;

– Certidão de Casamento;

Informações e foto AAN