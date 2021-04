Prefeitura de Aracaju realiza consulta pública para o PL de Diretrizes Orçamentárias 2022









Sempre buscando a participação do cidadão para definir as ações prioritárias da gestão, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), realiza a consulta pública para a elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para 2022. Até o dia 20 de maio, a população pode colaborar através do questionário que está disponível no site.

A consulta é mais uma ferramenta de transparência e participação popular na condução da administração da cidade. Respondendo o questionário online, os aracajuanos têm a oportunidade de contribuir com sugestões para ações, obras, programas e projetos prioritários para as diversas localidades da capital.

Segundo o secretário municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, Augusto Fábio Oliveira, essa é mais uma iniciativa da Prefeitura para buscar a aproximação com a população e a participação da sociedade na elaboração do PLDO.

“Uma das diretrizes da gestão municipal é consolidar a participação popular que, inclusive, é um dos eixos do Planejamento Estratégico. Com a consulta pública, buscamos incentivar a colaboração dos cidadãos para construirmos os encaminhamentos que serão dados para as ações da gestão em 2022”, afirma o secretário.

Os dados obtidos através do questionário servem como sugestões para compor o PLDO 2022, que será elaborado e encaminhado à Câmara Municipal de Aracaju para apreciação e votação, conforme calendário do Legislativo. O coordenador-geral de Orçamento da Seplog, José Leilton de Almeida, reforça a importância da consulta pública.

“O questionário é um valioso instrumento legal, através do qual os aracajuanos podem apontar anseios e prioridades necessárias para suas respectivas comunidades, contribuindo para nortear as ações da administração”, ressalta Leilton.

