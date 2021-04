Propriá promove sensibilização pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo









27/04/21 - 08:48:52

Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a Prefeitura Municipal de Propriá por meio da Secretaria de Saúde, realizou uma ação no Centro de Especialidade Médica na tarde desta segunda-feira, 26 de abril, para os pais e responsáveis dos pacientes portadores de Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

Com o tema “Autismo: respeito para todo o espectro”, foram realizados bate-papos com especialistas sobre diversos temas, que teve como principal objetivo levar informação sobre o TEA, incentivando o conhecimento sobre indivíduos que apresentam o transtorno propiciando a construção de pontes que venham fortalecer vínculos e ajudar os pacientes a se expressarem e interagirem com outras pessoas.

Presente no evento, o Prefeito Valberto Lima falou sobre a importância da conscientização e do respeito com quem possui o transtorno. “Sabemos da importância de promover ações como essas que tragam respostas e que ajudem não apenas as crianças, mas também os pais, de forma que eles, ao aprenderem, levem para os seus lares e compartilhem com outras pessoas também. É importante deixar claro para a sociedade, em especial aos familiares, que não tem nada de errado no fato de a criança ser autista”, enfatizou.

O momento teve a presença da Secretária de Saúde, Mara Rúbia, da Secretária de Ação Social e Direitos Humanos, Karine Feitosa, e da Coordenadora do Centro de Especialidade, Ninha da Feira. O público foi reduzido, respeitando todos os protocolos de segurança, sendo oferecido apenas para pais e profissionais da saúde, com palestras de pediatra, enfermeiro, psicólogos, nutricionista, fonoaudióloga e dentista, promovendo assim, um momento de conhecimento, de descontração e trocas de informação.

Fonte e foto assessoria