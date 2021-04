Rogério Carvalho classifica tentativa de interferência na composição da CPI como autoritária, monstruosa e disforme









27/04/21 - 13:55:02

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) fez duras críticas às tentativas do governo Bolsonaro de interferir na composição da CPI da Pandemia, instalada nesta terça-feira (27). O senador Rogério se posicionou contra a questão de ordem do senador Jorginho Mello (PL-SC), que solicitou o impedimento dos senadores Renan Calheiros (MDB-AL) e Jader Barbalho (MDB-PA) como integrantes ou relatores da comissão.

Sobre a questão de ordem, o senador sergipano afirmou que predizer que alguém será suspeito é um ato extremamente equivocado e autoritário, porque é um pré-julgamento e não um fato em si. “Não há um fato é uma predição de suspeição. Isso não existe em nenhum lugar escrito”, defendeu.

Além disso, disse que todo parlamentar eleito pela população do seu estado tem uma preferência e uma posição política, por isso, é extremamente autoritário achar que qualquer parlamentar tenha que se submeter a outra posição do pensamento ou de determinada corrente política. “Isso é autoritário. Isso é incondizente com a condição do exercício da função parlamentar”, avaliou.

O senador petista ainda afirmou que nenhum parlamentar está pela metade no exercício de suas funções. “Não existe nenhum parlamentar aqui pela metade. Me diga qual é o parlamentar que está aqui com meias prerrogativas? E se ele está aqui com total capacidade no exercício das prerrogativas, que a Justiça Eleitoral lhe conferiu, ele pode exercer qualquer função e ninguém tem o direito de questionar as prerrogativas legislativas do exercício pleno da condição de parlamentar. Esse é outro ato autoritário que nós não podemos admitir sob nenhuma hipótese”, disparou.

O senador Rogério ainda classificou como monstruosa, teratológica e disforme a liminar do juiz Charles Renaud Frazão de Morais, da 2ª Vara Federal do Distrito Federal, para impedir que o senador Renan Calheiros seja nomeado relator da CPI da Covid. “Eu quero dizer que a decisão do juiz é uma decisão teratológica, monstruoso, disforme. Ele não tem capacidade, nem competência para interferir na capacidade do parlamentar exercer sua função na sua plenitude”, argumento.

Por fim, o senador Rogério disse que pela questão de ordem do senador Jorginho Mello todos os parlamentares são suspeitos de forma preditiva. “Eu não me acho suspeito de nada e estou aqui para exercer aquilo que o povo do meu estado me delegou de representar uma posição política. Nós temos uma tarefa muito grande que é mostrar ao Brasil que a tese da imunidade de rebanho é o principal causador das 400 mil mortes”, concluiu.

