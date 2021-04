Sebrae lança campanha da Semana do Microempreendedor Individual









27/04/21 - 12:41:48

O empreendedor Rick Chesther é o garoto propaganda da edição de 2021

A figura jurídica do Microempreendedor Individual virou a porta de entrada para o empreendedorismo para milhões de brasileiros que sempre tiveram um sonho de ter um negócio próprio ou que viram no empreendedorismo uma opção de renda. Para auxiliar esse público que já se formalizou ou ainda pensa em abrir uma empresa, o Sebrae realiza, entre os dias 10 e 14 de maio, mais uma edição da Semana do MEI de forma totalmente online e gratuita.

Pelo segundo ano, o evento terá edição online, por conta da pandemia, com as mais diversas ofertas de capacitação e orientações especiais para os microempreendedores individuais e potenciais empresários. A programação é gratuita e oferece palestras, oficinas e seminários para melhorar os negócios, além de orientação empresarial sobre gestão, inovação e finanças, obrigações e benefícios do Microempreendedor Individual. Basta acessar: www.sebrae.com.br/semanadomei

O garoto propaganda da edição de 2021 da Semana do MEI é o empreendedor Rick Chesther, ambulante que transformou a venda de água em sucesso e, hoje, concede palestras e ensina técnicas para que mais pessoas tenham o mesmo desempenho. Na campanha, Rick, influenciador de negócios da internet, conhecido pelo bordão “Pega essa visão”, convida empreendedores já formalizados ou que pretendem criar uma empresa a participar das palestras, oficinas e capacitações gratuitas que irão ocorrer no período de execução do evento.

Rick já chegou a palestrar em Harvard e se tornou sucesso no YouTube. Sua entrada para o mundo dos negócios aconteceu quando, desempregado, pediu R$ 10 emprestados para vender água na praia e viu que poderia ter lucro após o início da nova atuação. O empreendedor das ruas de Copacabana, que ficou famoso pela sua forma inusitada de comandar seu negócio de água mineral, encoraja os empreendedores a pegarem essa visão para verem o sucesso do seu negócio.

Perfil do MEI

Atualmente, existem 11,3 milhões de microempreendedores individuais em atividade no país, sendo mais de 78 mil em Sergipe. De acordo com o último Perfil do MEI, elaborado pelo Sebrae, 76% possuem o empreendedorismo como única fonte de renda e apenas 2% eram empreendedores formais antes de se tornar MEI. O estudo também revela que 51% dos MEI em atividade tinham carteira assinada antes de se formalizar e 12% era empreendedores informais.

“O MEI ajuda a consolidar o empreendedorismo no Brasil e pode ser considerado um dos maiores programas de formalização do mundo. Além de exercer esse importante papel na sociedade, ele ajuda na inclusão previdenciária, pois o MEI que mantém suas contribuições em dia passa a ser um segurado do INSS, tendo direito a benefícios do Seguro Social”, afirma o superintendente do Sebrae, Paulo do Eirado.

Em 2020, mesmo diante das dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19, foram registrados 2,6 milhões de novos MEI, o maior número dos últimos cinco anos, dos quais 14,8 mil em Sergipe. Os setores de Comércio Varejista de Vestuário e Acessórios (180 mil); Promoção de Vendas (140 mil); Cabeleireiros, Manicure e Pedicure (131 mil); Fornecimento de Alimentos para Consumo Domiciliar (106 mil) e Obras de Alvenaria (105 mil) seguiram – a exemplo de 2019 – liderando o ranking de atividades com o maior número de MEI criados.

Por Wellington Amarante