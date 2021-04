ACAMADO, SOFRENDO DORES E SEM ALIMENTOS PAI DE FAMÍLIA PASSA DIFICULDADES









28/04/21 - 13:48:59

O nome dele é Carlos Roberto dos Santos, 63 anos, conhecido por Pastor, morador do Povoado Tibúcio, no ‘lamarão’, perto da casa do senhor Mundinho, zona rural de Estância. A situação dele é lastimável.

Pastor, como todo mundo o conhece, e, ele mesmo gosta de ser chamado assim, sofreu um acidente fatal em março deste ano, quando estava voltando para casa, depois de ter feito umas compras. Como a localidade é cheia de ladeiras, segundo ele, sua bicicleta faltou freio e desgovernou-se, acabou caindo num buraco, quando veio a fraturar a perna em três lugares. Hoje vive em cima de uma cama.

Pastor é um pai de família que possui sete filhos, morando com ele e a esposa, somente quatro filhos e dois netos. A situação dele é muito precária porque não tem nenhuma renda para o seu sustento e o de sua família. Na verdade está passando fome.

Sem se mover para nada, vive em cima da cama, servindo-se da ajuda de sua esposa, sofrendo bastante dores e sem condição financeira para comprar os seus medicamentos. “Minha esposa tava para ir hoje (28), a pé, na Regional de Saúde, para marcar um raio X, mas como tá chovendo, ela vai outro dia porque eu preciso desse material para apresentar à advogada”, informou Pastor.

Entre os dias 2 e 3 de maio, o senhor Pastor precisa ir à Aracaju, para fazer uns exames e não sabe como vai fazer. Ele disse que está muito preocupado porque não tem dinheiro para pagar o transporte e fazer todo esse procedimento. “No dia 2 de maio em preciso ir para Estância, para fazer o raio X e no dia 3, preciso viajar para Aracaju , para fazer um laudo médico e depois receber a marcação da minha cirurgia”, contou.

A reportagem da Tribuna Cultural conversou por telefone com o senhor Carlos Roberto dos Santos (Pastor), tomou conhecimento do seu caso e divulga com o intuito somente de chegar até o conhecimento das Secretarias Municipais de Assistência Social e Saúde de Estância, para que tomem as devidas providências da situação calamitosa desse senhor.

Por Magno de Jesus

A Tribuna Cultural