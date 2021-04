APESAR DA CAUTELA, DIA DAS MÃES DEVE MOVIMENTAR ECONOMIA EM MAIO, DIZ FCDL









28/04/21 - 11:36:22

Para a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Sergipe (FCDL), a segunda melhor data em compras para o comércio, o Dia das Mães, a ser comemorado no segundo domingo de maio, 09, deve impulsionar as vendas no primeiro quadrimestre do ano e movimentar a economia em Sergipe.

Segundo o presidente da entidade em Sergipe, Edivaldo Cunha, a pandemia vai ainda continuar atrapalhando os planos dos lojistas para uma maior movimentação, em razão das dificuldades das pessoas face ao desemprego, incertezas e instabilidade.

“Estamos vendo uma clientela cautelosa em relação ao atual momento, porém o Dia das Mães é uma data muito sentimental, que tem apelo emocional e de sensibilidade dos filhos, netos e familiares. Por isso, com base nos dados nacionais, creio que teremos uma movimentação de aquecimento da economia”, opina o presidente da FCDL.

De acordo com dados da CNDL, o Dia das Mães deve movimentar nacionalmente cerca de R$ 24,3 bilhões na economia, o que motivará a ida de 123 milhões de brasileiros às compras nos próximos 15 dias por conta da data.

A entidade nacional lojista prevê ainda que 77% dos brasileiros pretendem ir às compras, no entanto apesar de a média de valor do presente ser de R$ 197, a FCDL/Sergipe crê que o valor pode ficar abaixo da média em razão do atual momento da economia, a pandemia e incertezas no futuro.

“Roupas, calçados, acessórios, artigos de informática, celulares podem puxar as vendas no Dia das Mães no comércio sergipano e pode girar algo em torno 24 milhões de reais por conta dessa data tão marcante na vida de todos nós”, aponta Edivaldo Cunha.

Da assessoria