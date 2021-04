“Assim como a Educação é um meio de transformação social, o esporte também é”, diz o vereador









28/04/21 - 16:07:31

O vereador Pastor Diego (PP) votou favorável ao requerimento do vereador Anderson de Tuca (PDT), que solicita explicações quanto ao retorno do Projeto Bolsa Atleta Municipal. Para o Pastor Diego, a iniciativa é um reconhecimento da importância do fomento e do incentivo da atividade física na sociedade.

“Assim como a Educação é um meio de transformação social, o esporte também é fundamental para transformar vidas. Portanto, esse requerimento do vereador Anderson de Tuca merece todo nosso apoio e empenho”, frisou.

O requerimento, que solicita explicações à Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp) sobre o Bolsa Atleta, foi aprovado por unanimidade na Sessão Ordinária desta quarta-feira, 28.

“Esse é um posicionamento de parlamentares que se preocupam com a população de Aracaju. Portanto, quero parabenizar o vereador Anderson de Tuca pela excelente iniciativa e dizer que pode contar com todo meu apoio”, disse o Pastor Diego.

Por Moema Lopes

Assessoria de Comunicação do Parlamentar