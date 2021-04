BANESE INICIA CUMPRIMENTO DO ACORDO FIRMADO COM O MPSE NESTA QUARTA-FEIRA









28/04/21 - 13:58:14

O Banese disponibilizou para os clientes pessoas físicas que aderiram a operações de crédito com carência oferecida no período de 4 de maio a 20 de julho de 2020, a opção de obter condições de crédito ajustadas, conforme acordado com o Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE). As condições podem ser consultadas no aplicativo do Banese a partir desta quarta-feira (28) e serão implementadas mediante aceite do cliente.

As mudanças fazem parte do acordo homologado entre o banco e o MPSE no dia 23 de março de 2021. O documento prevê o ajuste dos contratos para assegurar ao consumidor a opção de retornar ao valor da parcela e ao prazo da operação de crédito original, acrescido do período da carência escolhida pelo cliente, deduzidas as parcelas já pagas.

Os correntistas também poderão decidir se mantêm ou revogam a contratação do seguro das operações de crédito alcançadas pelo referido acordo. Aqueles que não tiverem margem consignável no momento da consulta, e desejarem mais informações, deverão agendar atendimento presencial no site do Banese e comparecer à agência escolhida no dia e horário marcados.

Nas operações de crédito ajustadas nos termos do acordo firmado com o MPSE não incidirão Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Tal medida alcançará aproximadamente 11 mil clientes pessoas físicas.

Reparação Social

Em atendimento ao acordo, o Banese também doou R$ 50 mil para a Biblioteca Pública Epiphânio Dória, que serão investidos na aquisição de itens necessários à realização do projeto de leitura ao ar livre da instituição.

Medidas de Ajustes nos Empréstimos

Manutenção do valor e da quantidade de parcelas do primeiro contrato, acrescida do período da carência escolhida pelo cliente;

Isenção do IOF;

Opção por cancelamento do seguro contratado;

Adequação à margem consignável.

Por Andréa Moura