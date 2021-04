CHUVAS DEVEM PERMANECER AO LONGO DA SEMANA E TEMPERATURAS PERMANECEM









28/04/21 - 13:01:11

Linhas de instabilidade marítima se deslocam do Sudeste e chegam ao estado de Sergipe, trazendo chuva em várias regiões nesta quarta-feira, 28, de acordo com imagem do satélite GOES – 16, da Nasa, com imagens analisadas, hoje, pelo Centro de Meteorologia do Estado de Sergipe (CMS).

Segundo as informações do meteorologista do CMS, Overland Amaral, as linhas de instabilidade marítima abrangem inicialmente o litoral sergipano que mantêm o tempo nublado com instabilidade durante o dia. “Para hoje à tarde, deverá ocorrer tempo parcialmente nublado na região do litoral e nas demais regiões continua a instabilidade leve no período do final de tarde e durante a noite”, explica.

O meteorologista disse, também, que as temperaturas tendem a ficar mais amenas. “As temperaturas se mantêm no padrão de mínima de 24 graus e máxima de 30 graus no Litoral; na região Agreste, mínima de 22 graus, máxima de 31 graus; no Alto Sertão mínimas de 21 graus e máxima de 33 graus”.

Para a quinta-feira, 29, sexta-feira, 30, e no sábado 1º de maio, as chuvas devem permanecer, com previsão de tempo nublado durante todo o dia, com ocorrência de precipitações leves e distribuídas durante a madrugada e manhã ao longo de todas as mesorregiões Sergipanas.

Fonte e foto assessoria