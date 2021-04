Convocação da banca de aferição e heteroidentificação foi adiada para os dias 28 e 31 de maio

Foram convocados 44 alunos do campus de Lagarto

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade Federal de Sergipe (UFS) adiou novamente a convocação extraordinária da banca de aferição e heteroidentificação. Anteriormente, ela estava agendada para 29 e 30 de abril, no entanto a banca foi remarcada para os dias 28 e 31 de maio de 2021.

Clique aqui para acessar a retificação.

O Edital Nº 13/2021/Prograd tem o objetivo de apurar denúncias de possíveis irregularidades na autodeclaração de pretos ou pardos. Para essa chamada, foram convocados 44 alunos do campus de Lagarto.

O procedimento de confirmação da autodeclaração em caráter complementar acontecerá na Didática V do campus de São Cristóvão, conforme horários especificados no edital. Serão considerados apenas os aspectos fenotípicos dos convocados.

O aluno que não comparecer ou recusar a realização da filmagem do procedimento para fins de aferição complementar da heteroidentificação será objeto de inquérito do Ministério Público Federal para adoção das providências cabíveis. Quem for menor de 18 anos deverá se apresentar à Comissão de Heteroidentificação acompanhado do responsável.

A banca de aferição e heteroidentificação seguirá todos os aspectos do Protocolo de Biossegurança da UFS para que os membros e os alunos compareçam ao local com segurança, não sejam interpelados por outras pessoas e seja assegurado o respeito à dignidade pessoal, o sigilo e a plena segurança das informações.

