DEPUTADA REPUDIA INSINUAÇÃO "MALDOSA" CONTRA OS QUE NÃO APOIAM CPI DA COVID









28/04/21 - 09:15:53

A deputada Maria Mendonça (PSDB) criticou hoje (27) as insinuações feitas pela deputada Kitty Lima (Cidadania) a respeito da instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as ações dos governos estadual e municipais no combate ao enfrentamento da Covid-19. “Eu não fui contatada por nenhum dos integrantes do grupo que propôs a Comissão e quero dizer, com muita clareza e consciência, que sou contrária à CPI por entender que criá-la neste momento é querer contribuir para que o Governo retire o foco das pessoas que estão morrendo em virtude da infecção por esse vírus maldito”, argumentou.

No entender de Maria, Kitty foi muito infeliz e inconsequente em publicar nas suas redes sociais insinuações maldosas como forma de pressão para que todos os parlamentares assinassem o Requerimento da CPI. A minha trajetória me credencia a repudiar tal afirmação. Nunca estive em bolso de Governo, nem de ninguém e nunca votei e nem voto em projetos em troca de favores. Em todos os atos da minha vida, como cidadã e como política, sempre defendi a transparência”.

Maria exemplificou o seu compromisso com a nitidez dos atos públicos, lembrando que no ano passado, protocolou o Projeto de Lei 146/2020 instituindo uma política estadual de transparência nas ações de combate ao Coronavírus. “O projeto foi protocolado, justamente, com o propósito de fazer com que todos os atores sociais acompanhassem a aplicação dos recursos e as ações desenvolvidas por cada gestor”, explicou. Para ela, é preciso respeitar o posicionamento daqueles que por qualquer motivo optaram por não aprovar a CPI.

“Não ferirei a minha consciência que, neste instante, me diz ser hora de darmos às mãos, de nos somarmos para salvar vidas, de focarmos em cuidar uns dos outros, pois não podemos ignorar o caos sanitário e social que estamos enfrentando. Não podemos fechar os olhos para o enorme número de cidadãos e cidadãs que morrem todos os dias por falta de leitos nos hospitais que estão colapsados”, falou a parlamentar.

Maria reforça que, para aqueles que desejam saber detalhes de como estão sendo ou foram usados os recursos destinados às ações de combate à Covid-19, basta acionar os órgãos fiscalizadores, como o Tribunal de Contas da União (TCU), já que são recursos federais.

