DEPUTADO FAZ Dr. SAMUEL ESCLARECIMENTOS SOBRE CPI DA PEDOFILIA NA ASSEMBEIA









28/04/21 - 13:26:44

O deputado Dr. Samuel Carvalho (Cidadania) fez um pronunciamento na sessão desta quarta-feira, 28 na Assembleia Legislativa de Sergipe, esclarecendo a não continuidade da CPI da Pedofilia (da qual era o presidente), cobrada na última sessão por alguns colegas parlamentares. De acordo com ele, a Comissão Parlamentar de Inquérito foi apresentada em agosto de 2019, mas o requerimento só foi lido em outubro.

“A nossa Comissão foi formada no dia 19 de novembro de 2019; em dezembro do mesmo ano a Casa estava centrada na Reforma da Previdência realizando várias discussões, debates e análises. Em seguida, veio o período de recesso parlamentar e no início de 2020, infelizmente nós fomos bombardeados com a questão da Covid-19. A CPI não teve prosseguimento porque as comissões temáticas da Casa foram suspensas temporariamente para dar espaço às discussões em torno da pandemia”, esclarece.

Dr. Samuel acrescentou ser injusto querer justifcar a não assinatura da CPI da Covid-19, levando como exemplo a CPI da Pedofilia. “Respeito a opinião dos deputados estaduais desta Casa; todos têm livre arbítrio para assinar ou não a CPI da Covid e cada um vai prestar contas ao seu eleitorado, mas eu quero dizer que estou com a consciência tranquila. A CPI da Pedofilia era pra funcionar por seis meses. mas se eu considerar a data da instação, deveria terminar em abril de 2020, justamente no período da pandemia. A gente podia ter pedido a prorrogação por seis meses, mas devido à suspensão das outras comissões, a gente optou em não prorrogar. Em nenhum momento contribuimos para que não houvesse investigação e a CPI não fosse levada à sério”, observa.

Por Aldaci de Souza

Foto: Jadilson Simões