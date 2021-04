Dia das Mães: Compras no Shopping Jardins valem brincos Swarovski









28/04/21 - 09:28:35

Campanha segue até o dia 9 de maio ou enquanto durar o estoque de brincos

De acordo com pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 77% dos brasileiros pretendem comprar presentes para as mães neste ano, o que representa um aumento de 13,5% em relação à intenção de compra em 2020. Roupas, calçados e acessórios devem ser os itens mais procurados. E para dar um brilho ainda mais especial ao presente destas mulheres singulares, o Shopping Jardins, em Aracaju (SE), realiza a campanha ‘Toda Mãe é uma Joia’. Cada R$ 200 em compras realizadas nas lojas físicas e na plataforma Shopping Jardins Online, entre os dias 19 de março e 9 de maio, dá direito a um par de brincos Swarovski®.

Para participar, o cliente deve cadastrar as notas fiscais pelo aplicativo Shopping Jardins Online (Android ou iOS) ou site shoppingjardinsonline.com.br. Após receber a confirmação, basta dirigir-se ao posto de trocas localizado ao lado da Livraria Escariz, apresentar o cupom de validação e retirar o par de brincos.

Cada CPF cadastrado dá direito a até dois presentes e a campanha ‘Toda Mãe é uma Joia’ segue até o dia 9 de maio ou enquanto durar o estoque de brincos, o que ocorrer primeiro. O regulamento completo está disponível no site shoppingjardinsonline.com.br.

Funcionamento

O atendimento no posto de trocas acompanha o horário de funcionamento do Shopping Jardins – de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, podendo ser alterado de acordo com os decretos dos governos estadual ou municipal.

Para acolher as famílias com segurança, o Shopping Jardins mantém a adoção de mais de 40 protocolos sanitários. Neste momento, o limite de acesso está restrito a 50% da capacidade do empreendimento. É importante que todos se atentem ao uso obrigatório da máscara durante a permanência no mall, higienização das mãos, sinalizações de distanciamento social e limite de acesso aos espaços.

Compras online

Acessando o aplicativo (Android ou iOS) ou o site shoppingjardinsonline.com.br, o consumidor encontra diversas sugestões para presentear a mãe sem precisar sair de casa e, para facilitar a busca, há seleções com produtos de até R$50, de R$ 51 a R$100 e a partir de R$ 100. São mais de 4 mil itens de diferentes segmentos, como gastronomia, moda, calçados, acessórios, literatura, cuidados pessoais e tecnologia. O Shopping Jardins Online atende a todos os bairros de Aracaju e o frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$75.

