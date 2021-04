Eduardo Lima se reúne com direção da Guarda Municipal e pede proteção às unidades do CRAS









A solicitação foi feita pessoalmente, pelo parlamentar, durante a visita à sede do Comando da Guarda Municipal de Aracaju (GMA). Durante o encontro, Eduardo Lima (Republicanos) conversou com o Diretor Geral da Guarda Municipal de Aracaju, subinspetor Fernando Mendonça, e relatou as queixas dos servidores públicos que trabalham nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) e Conselhos Tutelares da capital sergipana.

Eduardo Lima explicou que, apesar de as unidades serem monitoradas por câmeras, são frequentes os relatos de violência sofridos pelos funcionários, em pleno exercício da função. Em fevereiro deste ano, uma servidora do CRAS do Santa Maria, ficou sob a mira de um revólver e teve o celular roubado. Segundo Eduardo, relatos como este “são inadmissíveis, ainda mais neste momento de maior procura pelos serviços assistenciais ofertados nestas unidades”. Os trabalhadores já estão sobrecarregados e ainda ficam sujeitos a violência”, pontuou.

O subinspetor da Guarda, Fernando Mendonça, ouviu atentamente ao relato do vereador e garantiu reforço no patrulhamento, mas disse que “neste momento seria impossível manter uma unidade fixa da Guarda Municipal em cada unidade assistencial do município”. Ainda segundo Fernando, apesar do baixo efetivo, “o monitoramento em tempo real destes locais por meio das câmeras de vigilância, auxilia o trabalho dos guardas civis, que atendem as ocorrências sempre quando são acionados”, explicou.

A reunião foi encerrada com a garantia de que a Guarda Municipal de Aracaju vai fazer um relatório das ocorrências registradas nas unidades assistenciais para que seja traçado um novo esquema de patrulhamento presencial, o que, segundo Eduardo Lima, “traz ao servidor certo alívio e uma sensação de maior segurança”.

