Encceja 2020: Novos simulados online estão disponíveis









28/04/21 - 13:41:15

A Secretaria de Estado da Educação, do Estado e da Cultura (Seduc), pensando nos candidatos que farão as provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) e que estão em casa por conta do distanciamento social neste momento de pandemia, disponibiliza uma série de simulados online com o objetivo de preparar os inscritos nesta edição.

O Encceja é uma avaliação voluntária e gratuita destinada àqueles que por alguma ocorrência não tiveram acesso à escola em idade regular, favorecendo a esses cidadãos, sobretudo, o ingresso no mercado de trabalho e o acesso ao ensino superior. Cada Simulado contém 30 questões objetivas referentes a uma área específica do conhecimento para os níveis Fundamental e Médio, conforme a matriz de referência do Encceja.

De acordo com o professor Edson Aragão, coordenador da Divisão de Exames e Certificação (Diex/Seja), “criar meios de acesso ao conhecimento para que os jovens e adultos que estão fora da escola possam obter êxito no exame e concluir os estudos é uma das ações que mais enobrecem o trabalho realizado pela Seduc. Dessa forma, o Simulado Online visa oportunizar aos candidatos que participarão dos exames de certificação obterem uma melhor preparação para as provas”.

O coordenador do Serviço de Educação de Jovens e Adultos (Seja), Ibernon Macena, explica que desde o ano passado a Seduc promove os simulados de forma pioneira no país. “Nós entendemos que quem vai participar do Encceja precisa saber como é a prova, como as questões são elaboradas, por isso nós fazemos um simulado baseado nas provas anteriores. É importante que a pessoa saiba como é a prova e não tenha surpresa quando se deparar com as questões. A preparação é o que define o candidato para o sucesso. O ideal é que ele esteja preparado e obtenha bons resultados”, declarou.

Em Sergipe, inscreveram-se no Encceja 2020, ao todo, 25.944 candidatos. Desse total, 4.833 farão as provas do Ensino Fundamental e 21.111 farão as provas do Ensino Médio. As provas acontecerão nos municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Estância, Lagarto, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória, Propriá, Simão Dias e Canindé do São Francisco.

Novos Simulados

Ciências Humanas e Suas Tecnologias / Ensino Médio

História e Geografia /Ensino Fundamental

Segundo Simulado

Ciências da Natureza e Suas Tecnologias/Ensino Médio

Ciências Naturais/Ensino Fundamental

Primeiro Simulado

Simulado de Matemática: Ensino Médio

Simulado de Matemática: Ensino Fundamental

