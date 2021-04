Falta de vacina assusta o povo









28/04/21 - 00:01:48

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Realmente preocupa muito a falta de vacina em Sergipe. O Governo está reivindicando mais doses urgentes para que não se amplie os casos registrados que, apesar de estarem sob controle, o índice é alto tanto de mortes, quanto de ocupações de leitos. Até agora não há uma informação correta sobre a chegada de doses, mesmo que todos saibam que a doença não espera. A situação fica difícil e não se pode deixar de adotar medidas para evitar aglomerações que provoquem maior número de infectados, que não sejam com medidas duras para tentar impedir que a doença volte a se alastrar.

Fica tudo muito complicado em caso da suspensão de vacinas, porque os que conseguiram tomar a segunda dose começam a provocar uma imunização de rebanho, que, mesmo ainda muito pequena, influencia na diminuição da pandemia e possibilita uma menor aplicação de medidas mais severas para evitar uma contaminação ampla. Sergipe trabalha bem na prevenção da Covid-19, mas não pode ser vítima de falhas na estrutura federal, que vem cometendo sucessivos equívocos em relação ao coronavírus, desde quando os primeiros casos começaram a se registrar no Brasil.

Sergipe vai reagir, claro, mas precisa contar com o apoio de todos os segmentos sociais e políticos, a fim de que avance o máximo no recuo de uma doença que continua sem limites, em razão da desobediência de parte significativa da população, que insiste em desobedecer a protocolos sanitários, pondo dificuldade controle da doença. Percebe-se, com a pandemia, que nunca foi tão difícil segurar a população em relação ao contágio ou amedrontá-la pelo número de mortes que se torna estatística em um Brasil que começa a aprofundar problemas econômicos, com dificuldade, inclusive, de evitar a falta de comida no prato dos mais pobres.

É preciso atuar com pressa e se colocar adiante porque até o momento a China é o principal fornecedor das vacinas e os insumos ao Brasil, que respondem por 95% do total recebido e são suficientes para cobrir 60% dos grupos prioritários na fase emergencial. A Coronavac representa 84% das vacinas aplicadas no Brasil. É preciso ter consciência, toda a estrutura de Governo em Brasília, que não dar para esperar com tranquilidade que tudo volte ao normal.

Caneca personalizada

Belivaldo Chagas recebeu, ontem, o artista plástico e cartunista Edidelson Silva, que lhe apresentou algumas obras das suas últimas exposições.

*** Quadros sobre Aracaju, como os mercados.

*** De quebra, ainda ganhei uma caneca personalizada pelos meus 61 anos de juventude, completados na semana passada, disse.

E concluiu: “Ficou bacana, né? Agradeço de coração e lhe desejo muito sucesso, caba veio”!

Repercute no interior

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) continua sem fazer declarações sobre candidatura em 2022, mas a maioria dos seus aliados – e dentro da equipe – dá como certa a sua disputa ao Governo.

*** As avaliações da possibilidade de êxito se baseiam no trabalho que Edvaldo realiza, principalmente no combate à Pandemia e na administração da Capital que repercute no interior.

Posição de prefeitos

Entre os prefeitos, inclusive em um almoço numa churrascaria na Atalaia, o comentário era de que a grande maioria dos prefeitos não aceita apoiar Edvaldo Nogueira a governador.

*** Esses prefeitos reclamam de que não participam das discussões e que não têm qualquer relacionamento político/administrativo com Edvaldo.

Goela a dentro

Há um detalhe importante, os prefeitos pretendem participar das discussões sobre a escolha do candidato da base aliada ao Governo do Estado.

*** Um deles disse que “passou o tempo de empurrarem nomes de candidatos ao Governo goela a dentro”.

Pesquisa vai ao ar

A delegada Daniele Garcia (Cidadania) disse que soube de uma pesquisa divulgada em que a colocaria em boa posição. A delegada avisou que não teve acesso aos dados.

– Sou muito cética, se não posso analisar a metodologia e os números. Mas, óbvio, fico lisonjeada com essa divulgação, disse.

*** O veículo de comunicação teve acesso aos números a governador e senador, mas não os divulgou. Apenas disse que uma forte liderança do interior apareceu bem ao Governo e que Daniele aparece à frente e logo atrás vem Eduardo Amorim e André Moura.

Animada com profissão

Daniele Garcia disse que sempre está animada com a sua profissão, como policial, “seja lá onde eu esteja trabalhando”.

*** – Mas também é verdade que vou participar da eleição, só não sei ainda a que!

*** A declaração de Daniele foi diante da pergunta de que em alguns dias ela acorda dizendo que pretende continuar exercendo o trabalho de delegada e não de fazer política.

Grupos contestam

Nos grupos sociais a informação é que essa pesquisa foi publicada em fevereiro, e que Edvaldo Nogueira estava à frente com 21% como candidato ao Governo.

*** E que a senadora Maria do Carmo aparecia com 31%, com Daniele Garcia e André Moura em empate técnico como segundo colocados para o Senado.

*** Ainda nos grupos a ironia de que “a pesquisa que circulou teria sido alterada em Itabaiana, com a colocação do crescimento de um líder do interior – que seria Valmir de Francisquinho ao Governo – e de Eduardo Amorim como candidato a senador”.

Ainda sequelas

O Cidadania ainda não voltou a se reunir para encontros em cidades do interior, mas seus membros estão animados com a unidade para as eleições de 2022.

*** É que o presidente regional do partido, senador Alessandro Vieira, ainda está com sequelas da Covid-19 e não pode circular para promoção desses encontros.

Reunião partidária

Hoje em Brasília haverá encontro entre Heleno Silva, André Moura e deputado federal Gustinho Ribeiro, com o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira.

*** Em pauta, conversas iniciais para que André e Gustinho integrem o partido, com chances de eleger dois federais e um senador por Sergipe.

CPI da Pedofilia

Deputados da base aliada cobram da oposição o funcionamento da CPI da Pedofilia, que a Assembleia aprovou e tem como presidente o deputado Samuel Carvalho (Cidadania).

*** Samuel cobrava diariamente a instalação dessa CPI, mas até o momento não funciona.

*** O comentário do não funcionamento é que um pastor teria que ser convocado.

Sobre garganta

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) já teve problema da garganta e ficou afastado 60 dias por recomendação médica. O problema voltou e ele pode ficar afastado por mais tempo.

*** – Por enquanto, Samuel faz exames para decidir se faz nova cirurgia e após fará fisioterapia por três meses .

*** Caso não adote providências imediatas terá problema para campanha a deputado federal.

Um bom bate papo

Zélia Ducan – Se a CPI do Covid provar o que já sentimos na pele, qual será o próximo passo?

Marcão da Perifa – A CPI é um trabalho de apuração e formatação. Eles colhem as provas e deixam tudo pronto para ser usado pelos órgãos que tiver interesse em usar.

Terra – Tragédia da covid poderia ter sido evitada, diz senador Renan Calheiros (MDB) em CPI.

Milena Moura – O país onde a bunda do Fiuk choca mais que genocídio de 400 mil pessoas não tem como dar certo.

Janaina Pascoal – Gente, está hilário ver colunistas festejados adulando Renan Calheiros! Esse pessoal não lê o que escreve! Rs.

Kennedy Alencar – Guedes não tem a menor condição de ser ministro da Economia. É um trapalhão, um farsante. Possui uma visão de mundo estreita.

Ivan Valente – Flávio Bolsonaro volta a defender que a “CPI só deveria funcionar quando todos estivessem vacinados”.

Nelson Paffi – População do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul proíbem qualquer caravana do Lula. Melhor fazer campanha política na Venezuela, Cuba, Bolívia…