FEDERAÇÃO DOS RADIALISTAS DO BRASIL AMPLIA ARTICULAÇÃO NO SENADO









28/04/21 - 05:23:45

Dando sequência a série de audiências e encontros na capital federal, Brasília, diretores da FITERT estiveram nesta terça-feira (27), com o senador Veneziano Vital do Rêgo, vice-presidente do Senado Federal.

O encontro, no gabinete do senador, foi articulado pelo deputado Fábio Reis (SE) e contou com a participação dos diretores Fernando Cabral – Coordenador; Jailson Gomes – Secretário Geral, Luciano Guedes – Secretário Jurídico; José Antônio – Secretário de Políticas Institucionais e Alex Carvalho, presidente eleito do Sindicato dos Radialistas de Sergipe.

O radialista e deputado federal Fábio Henrique (SE) se uniu a comitiva e somou esforços na luta da categoria.