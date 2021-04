Governo do estado prorroga toque de recolher e altera data de volta às aulas em Sergipe









28/04/21 - 19:17:38

O governador Belivaldo Chagas informou nesta quarta-feira (28), após reunião com o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae) que início das aulas presenciais nas escolas públicas e particulares, previsto para o dia 3 de maio, agora acontece apenas no dia 10 de maio, mas por enquanto apenas para 1º e 2º ano do ensino fundamental.

O governador anunciou a prorrogação das restrições sociais e do toque de recolher no formato atual, das 22h às 5h, até o dia 13 de maio. Neste final de semana, academias, praias, shoppings e comércio continuam fechados.

Na reunião também foi definida a alteração da data de volta às aulas presenciais para a rede particular, agora prevista para o dia 10 de maio, para 1º e 2º ano do ensino fundametal.

Em Aracaju e região metropolitana, bares, restaurantes, e serviços considerados não essenciais continuarão proibidos de funcionar com atendimento ao público nos finais de semana.