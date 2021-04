HOMEM MORRE REAGE A UMA ABORDAGEM POLICIAL E É MORTO EM SOCORRO









28/04/21 - 10:19:40

Uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar foi deflagrada na manhã desta quarta-feira, 28, para o cumprimento do mandado de prisão de Jorge Wellington Santos da Mota, 24 anos. Ele é investigado pela prática de tentativa de homicídio. A ação policial ocorreu no conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro.

A operação foi realizada pela 7ª Delegacia Metropolitana (7ª DM), Departamento de Narcóticos (Denarc), Força Tática do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) e Batalhão de Radiopatrulha (BPRp). O delegado Marcelo Hercos, da 7ª DM, explicou que uma vítima reconheceu o suspeito como autor da tentativa de homicídio.

“O mandado de prisão é fruto de investigação que aponta o investigado como suspeito de um crime de tentativa de homicídio. Durante as investigações, outro crime grave ocorreu. Um roubo foi anunciado contra uma pessoa que estava indo trabalhar. Ela tentou fugir e foi atingida por disparos. A vítima passa bem e reconheceu Jorge Wellington como autor”, citou.

Esse último crime é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Na manhã desta quarta-feira, as equipes policiais foram dar cumprimento ao mandado de prisão, mas o suspeito reagiu à abordagem atirando contra os agentes. Ele foi atingido, socorrido, mas veio a óbito. Na operação, foram apreendidos arma e celular.

Fonte e foto SSP