Huse e HU estabelecem novos fluxos para treinamento e capacitação de residentes









28/04/21 - 13:34:58

Na manhã desta quarta-feira, 28, o superintendente do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (HUSE), Walter Pinheiro, recebeu para uma reunião os médicos e gestores de ensino do Hospital Universitário de Sergipe (HU), Roque Pacheco de Almeida e Carlos Ancelmo Lima. O motivo da reunião foi para estabelecer fluxos de treinamento e capacitação de residentes no maior hospital público do estado e referência no atendimento, assistência médica e formação profissional.

O superintendente do Hospital João Alves, Walter Pinheiro, enfatizou o importante papel do Huse na formação da maioria dos médicos do Estado. “Por se tratar de um hospital de referência, ele oferece a oportunidade do médico que está na sua pós-graduação executar seu treinamento e aprendizado. Todos em algum momento, de uma forma menor ou maior estiveram aqui dentro na sua fase de ensino e treinamento, então esse contato foi para otimizar essa parceria, regularizar alguns aspectos que temos que avançar, além de ser o início de um novo projeto de parceria não só com o Hospital Universitário, mas com as outras residências que acabam trabalhando aqui dentro do Huse”, explicou.

No Huse o residente conta com inúmeras experiências enriquecedoras, além de profissionais qualificados, como ressalta o gerente de ensino e pesquisa do HU, Roque Pacheco de Almeida. “Aqui é o único campo no estado onde a gente tem o dever de participar com todos os residentes, assim como o Hospital Universitário recebe os residentes do Huse. É uma troca de capacitação de alta qualidade, nosso objetivo é estreitar ainda mais essa relação”, declarou.

Fonte e foto assessoria