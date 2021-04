Klebber Toledo surfa com a cunhada em praia no Rio. Ator e Caroline Queiroz foram fotografados no Recreio dos Bandeirantes nesta quarta-feira (28)









28/04/21 - 22:50:30

Klebber Toledo e a cunhada, Caroline Queiroz, irmã de Camila Queiroz, aproveitaram o dia de sol nesta quarta-feira (28) no Rio para surfar. O ator e a jovem foram fotografados na Praia do Recreio dos Bandeirantes pegando ondas no mar. Na segunda-feira (26), Camila começou oficialmente as gravações de Verdades Secretas 2.

Além de Caroline, a atriz também é irmã de Melina. Klebber e Camila se casaram em agosto de 2018. Em recente bate-papo com Quem, o ator contou que mudou vários hábitos em sua casa para preservar o meio ambiente.

“Acredito que já tomei muitas atitudes para cuidar melhor do meio ambiente aqui em casa. Economizar recursos naturais e diminuir a produção de resíduos foi uma delas. Evito ao máximo o uso de plástico e agora vou implementar uma composteira aqui em casa. Também aceito novas sugestões. O meio ambiente sempre foi uma causa pela qual me importei”, disse.