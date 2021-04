Linda cobra informações sobre a implantação de lixeiras nas ruas em Aracaju









Foi aprovado na manhã desta quarta-feira, 28, o requerimento nº 56/2021 da vereadora Linda Brasil (PSOL) que solicita a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (EMSURB), informações detalhadas, se houver, sobre plano de implantação de lixeiras e cestos de lixo no município e os estudos que alicerçaram a implantação destes.

A mandata tem atuado no sentido de cobrar da administração pública informações sobre as políticas voltadas para a saúde e bem-estar da população aracajuana, e diagnosticou diversos pontos em Aracaju que não possuem essa estrutura nas ruas, acarretando em acúmulo de lixos em vias públicas.

Estamos solicitando que se houver um plano que a Emsurb nos informe e disponibilize, se existe um planejamento de colocar coletores e cestas nas ruas para as pessoas descartarem o lixo. “Existem vários bairros que já se tornaram comércio, como o Siqueira Campos, o bairro Santos Dumond e outros, sendo importante que se instale as lixeiras nas vias.”, destacou.

Diante de resistências de alguns parlamentares da bancada da prefeitura, a parlamentar salientou que quem deve dar o retorno sobre o requerimento é o órgão responsável, e a importância do cumprimento do dever das vereadoras e vereadores de legislar para a população.

A vereadora ressaltou que é perceptível a ausência de lixeiras nas ruas, logo se o projeto ou planejamento de implantar estas lixeiras existir e for antigo, será importante reatualizar devido as novas demandas que a cidade coloca, conforme o requerimento solicita. “ É preciso dialogar com a população e observar que Aracaju está crescendo. A mandata seguirá desenvolvendo o seu papel de cobrar, sugerir principalmente relacionada a pautas de meio ambiente e saneamento básico que estão em nossas prioridades.”, afirmou a parlamentar.

