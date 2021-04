LUCIANO BISPO ENTENDE QUE DEPUTADOS DEVEM PRIORIZAR O FORTALECIMENTO DA ALESE









28/04/21 - 05:28:24

Diante do embate entre parlamentares da situação e da oposição a respeito da polêmica pela busca de assinaturas para a instalação da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar os atos do governo do Estado no combate à pandemia da covid-19, o presidente da Casa Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo, pontuou que os parlamentares podem ter seus posicionamentos políticos, que a CPI é um instrumento respeitado pelo Poder, mas que todos devem focar sua atuação na preservação e fortalecimento da Assembleia Legislativa.

Luciano Bispo ressaltou que gostou muito do posicionamento tomado pelo colega e deputado Rodrigo Valadares (PTB), que defendeu em discurso uma ampla reflexão da parte de todos. O presidente, por sua vez, ressaltou a importância e o cuidado que se deve ter sobre o uso das redes sociais. “Algumas pessoas acham que as redes sociais podem funcionar como instrumento para pressionar os colegas ou para conseguir algo que queiram”.

O deputado foi além sugerindo que a amizade entre os parlamentares é muito maior que os próprios mandatos, ressaltando que a função pública é passageira. “Hoje nós estamos na situação e vocês (deputados do Cidadania) estão na oposição; amanhã pode ser ao contrário. Fico preocupado porque tenho visto postagens e registros de deputados contra os próprios colegas. Como fizeram no caso das taxas do Detran, como se a gente tivesse quebrado o povo de Sergipe. Eu acho que não é por aí”.

Luciano Bispo disse que a oposição não vai conseguir assinaturas para a CPI pressionando os colegas e defendeu que todos se concentrem no fortalecimento do parlamento. “Se a CPI vier, ela será respeitada e validada por todos. É preciso ter muito cuidado com a nossa Casa. Já somos muito cobrados lá fora e agora pelos próprios colegas? Fico muito chateado quando dizem por aí que a gente não trabalha. Depois de tudo o que já fizemos por Sergipe? O Poder Legislativo trabalhou tão bem ajudando no combate à pandemia. Às vezes as redes sociais podem ajudar, mas elas também podem atrapalhar”.

Por fim, Luciano Bispo defendeu que os parlamentares devem continuar agindo com muita responsabilidade, representando o povo de Sergipe. Ele explicou que não se trata de qualquer censura aos deputados da oposição e reforçou a necessidade de focar na Alese, enquanto instituição. “Eu gosto muito quando há o contraditório aqui nesta Casa. Mas ninguém aqui é o dono da verdade. Ao meu ver é mais fundamental na política você saber ouvir do que falar, porque quando você ouve bem, certamente sua fala será bem melhor”.

Por Habacuque Villacorte

Foto: Jadílson Simões