MARÉ ALTA DEVE ATINGIR 2,3 METROS NESTA QUARTA-FEIRA, DIZ DEFESA CIVIL









28/04/21 - 05:47:10

A Defesa Civil de Aracaju reforçou, por meio de mensagem SMS, o alerta dado no domingo (25), sobre a alta de maré que seguirá até esta quarta-feira (28). Para esta quarta, a previsão é de maré com 2,3 metros, com pico às 17h17.

Para registrar uma ocorrência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil através do 199, que tomará as providências necessárias.

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Defesa Civil, mantém um canal para informar a população, via SMS, sobre os alertas meteorológicos. Para receber os avisos é necessário enviar um SMS para o número 40199 e inserir, no campo da mensagem, o CEP do local sobre o qual deseja receber informações.

Após encaminhar o SMS de cadastro, será enviada uma mensagem de confirmação e o celular estará habilitado para receber os alertas da Defesa Civil. O serviço é gratuito e permite que a mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

Foto: Marcelle Cristinne/PMA