“NÃO PODEMOS TRANSFORMAR A PANDEMIA NUM PALANQUE ELEITORAL”, DIZ DEPUTADO









28/04/21 - 12:38:26

Durante pronunciamento na Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 27, o deputado federal e vice-líder do Governo, Gustinho Ribeiro, afirmou que a CPI da Pandemia instaurada no Senado pode causar um tensionamento político, num momento em que o mais importante é salvar vidas.

De acordo com o deputado, a CPI não irá contribuir para que se busque soluções para a pandemia. “Estamos chegando a quase 400 mil mortes no País, não precisamos de tensionamento político. O Brasil não precisa dessa política raivosa para atrapalhar o governo. Precisamos de soluções para esta crise”, afirma o deputado Gustinho Ribeiro.

Para o parlamentar, a CPI irá se tornar um palanque político-eleitoreiro. “Este deveria ser um momento de união. Portanto, eu conclamo ao congresso para que a gente busque soluções para esta crise. Não podemos transformar a pandemia num palanque eleitoral. O Brasil não precisa de uma guerra eleitoral em meio à pandemia. Precisamos buscar soluções e vacinar a população brasileira”, ponderou.

Ainda segundo Gustinho Ribeiro, o Governo Federal tem feito sua parte. “O Brasil já é o quarto país em vacinação no mundo. Recentemente, atingimos a marca de mais de um milhão de pessoas vacinadas por dia. Então, a Câmara e o Senado precisam buscar o equilíbrio e a solução para tudo que estamos atravessando. Não posso concordar com esse instrumento legislativo legítimo, mas que está sendo implantado no momento errado. Vamos vacinar a população e retomar a nossa economia”, salientou.

Fonte e foto assessoria