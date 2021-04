PREFEITO DAILTON MARTINS É INTERNADO NO HOSPITAL PRIMAVERA









28/04/21 - 11:28:57

O prefeito de Itabaiana, Adailton Martins, após ter testado positivo para para a covid-19 no último final de semana, foi internado às pressas na madrugada desta quarta-feira (28), no Hospital Primavera em Aracaju, após ter passado mal.

Segundo a assessoria do prefeito, ele está com algumas dores no tórax, em observação e que o seu estado de saúde é estável. Adailton estava cumprindo isolamento domiciliar após apresentar os sintomas da covid.

Veja nota da assessoria

O prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa, após ser acometido pela COVID-19, passa por uma avaliação médica na manhã desta quarta-feira, 28, em um hospital na capital sergipana. Apesar de algumas dores na região do tórax, o prefeito está com o quadro clínico estável e segue em observação médica.

Adailton foi conduzido até a capital sergipana por sua esposa Érica Sousa, e pelo ex-prefeito, Valmir de Francisquinho.