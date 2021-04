Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro realiza o sorteio da localização das casas









28/04/21 - 11:51:49

A Prefeitura de Socorro realiza nesta quinta-feira, 29, o sorteio da localização para os mil contemplados com as unidades habitacionais que formam os residenciais Vila Formosa I e Cidade das Flores I, construídos no município. O sorteio acontecerá no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na praça da Matriz, a partir das 10h. Para a garantia da transparência deste processo, a Prefeitura convidou representantes dos grupos beneficiados, do Conselho de Habitação, Câmara de Vereadores e empresa de auditagem.

Para atender as medidas de segurança sanitárias em função da pandemia do coronavírus, a Prefeitura tomou todas as providências, a exemplo do quantitativo de pessoas dentro do auditório, para evitar aglomeração, obrigatoriedade do uso de máscaras e higienização das mãos no acesso ao local do sorteio.

Contamos com a presença de representantes deste importante órgão de comunicação e a consequente divulgação do evento, que justifica-se devido ao alcance social que o mesmo atingirá: cerca de 4 mil pessoas são beneficiadas e aguardam com ansiedade a realização desse sonho.

Da assessoria