Prefeitura emite alerta e mobiliza equipes para monitorar ocorrência de chuva









28/04/21 - 14:11:43

Como é comum do período chuvoso que se estende até o mês de junho, a manhã desta quarta-feira, 28, começou com tempo fechado, em Aracaju. Somente nas últimas seis horas, foram registrados 24.4 milímetros.

Apesar de a chuva não ter sido prevista, as equipes da Prefeitura estão em alertas e se mantêm em monitoramento por toda a cidade, sobretudo no período da manhã, quando a chuva veio com mais intensidade. A Defesa Civil de Aracaju enviou mensagem SMS para mais de 50 mil contatos cadastros para informar sobre a previsão de continuidade das chuvas pelas próximas 72h.

Com isso, de maneira integrada e preventiva, equipes da Defesa Civil, órgão da Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania (Semdec), bem como das empresas municipais de Serviços Urbanos (Emsurb) e de Obras e Urbanização (Emurb), e da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), atuam em toda a cidade, seja na manutenção do sistema de drenagem ou mesmo para auxílio de motoristas e pedestres.

O secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, explica que a chuva atual tem a característica de vir, descarregar um pouco e interiorizar. “Ela está indo no sentido Noroeste. Vem do Sudeste, sobe para o Norte e entra pro Oeste. De toda forma, nos mantemos alertas, monitorando”, pontua.

De acordo com o secretário, a questão da maré tem influência da lua cheia, ou seja, da mesma forma que ela enche rápido, vaza também rápido, o que faz com que a água dos pontos de alagamentos escoe mais rápido.

“Teremos uma maré alta no fim de tarde, não tão grande quanto a de ontem e, caso não chova, teremos, no máximo, uma fina lâmina d’água nos pontos já conhecidos, como na 13 de Julho”, ressalta o gestor.

Alguns pontos da cidade exigiram maior atenção por parte das equipes, como a região da avenida Airton Teles e os canais do Médici, Santa Lúcia e Jardim Bahia, como ressaltou o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado.

“Na Airton Teles, temos uma questão preocupante que é o descarte irregular de lixo no canal, portanto, voltamos a chamar a atenção da população neste sentido. Por lá, com o apoio da SMTT, tivemos que interditar a via por cerca de 20 minutos e prestamos suporte a alguns carros que ficaram ilhados. Não demorou muito e a água começou a escoar. No entanto, a previsão é de que teremos mais chuva, então, seguimos com a atenção redobrada para as regiões com risco de alagamentos ou mesmo deslizamento de terra”, aponta o major.

Ainda segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, já choveu mais do que o previsto para o mês de abril. “Já registramos 215 milímetros de chuva, neste mês, quando o previsto era de 200 milímetros”, conclui Silvio Prado.

Para registrar uma ocorrência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil através do 199, que tomará as providências necessárias. Além disso, as equipes fazem o monitoramento constante nos locais de risco, sujeitos a alagamentos ou desmoronamento.

SMS 40199

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Defesa Civil, mantém um canal para informar a população, via SMS, sobre os alertas meteorológicos. Para receber os avisos é necessário enviar um SMS para o número 40199 e inserir, no campo da mensagem, o CEP do local sobre o qual deseja receber informações.

Após encaminhar o SMS de cadastro, será enviada uma mensagem de confirmação e o celular estará habilitado para receber os alertas da Defesa Civil. O serviço é gratuito e permite que a mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

Fonte e foto assessoria