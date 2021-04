SECRETARIA DE AQUICULTURA ANUNCIA LIBERAÇÃO DE R$ 3 MI PARA TERMINAL PESQUEIRO









28/04/21 - 05:38:51

Deputado Laércio afirma que Sergipe tem vocação para a pesca e o terminal é um importante pilar nesse sentido

“O nosso Estado tem vocação para pesca como pilar econômico de desenvolvimento. A gente não vai só não vai só conseguir trazer aquilo que o mar nos oferece, mas a inauguração desse terminal pesqueiro tem ações muito mais amplas”, afirmou o deputado federal Laércio Oliveira ao comemorar a liberação nesta terça, 27, pela Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura de R$ 3 milhões para conclusão do convênio do Terminal Pesqueiro de Aracaju com o Governo do Estado. Os recursos foram anunciados em novembro do ano passado durante a visita do secretário de Aquicultura Jorge Seif Júnior a Sergipe.

O terminal irá atender 12 mil pescadores e está na carteira de parcerias e investimentos do governo federal. É o que está mais avançado em termos de infraestrutura para garantir as condições logísticas de trabalho.

“O estado tem também um grande potencial para esportes náuticos. Passa aqui pela costa grandes cardumes de atum, mas nós não aproveitamos porque atualmente não temos infraestrutura para oferecer lanchas, material de pesca e pessoas qualificadas para promover eventos de pesca”, disse o deputado federal Laércio Oliveira.

O parlamentar explicou ainda que destinou R$ 5 milhões em recursos de emendas para a conclusão do terminal, mas os recursos foram contingenciados e transferidos para o combate ao coronavírus no país. Mas agora o governo liberar esses recursos foi uma ótima notícia para os sergipanos”, explicou.

“Todo o setor pesqueiro vai ter um local apropriado para fazer sua parte de beneficiamento, de transporte, de uma forma que traga a segurança alimentar para quem estiver adquirindo os produtos. Enfim, isso potencializa o mercado e incentiva também para que mais pescados possam trazidos pra cá. Não somente relacionados a pesca direta, mas também de cultivo”, explicou superintendente da Agricultura de Sergipe Haroldo Araújo Filho

“O terminal é a segurança alimentar, a melhoria do pescado e é a entrega de um pescado de qualidade para todos. É um marco para o setor”, concluiu Laércio.

Por Carla Passos

Foto assessoria