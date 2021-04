Sergipanos podem ter acesso ao panorama da Covid-19 no site ‘Todos contra o Coronavírus’









O usuário pode acessar o hotsite, ferramenta elaborada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) com todas as informações da doença no Estado

Objetivando a transparência, o governo do Estado de Sergipe lançou no início da pandemia uma importante ferramenta de comunicação para que a sociedade possa acompanhar, de forma oficial, atualizada e detalhada, o panorama da Covid-19 em todo o Estado. O usuário pode acessar o hotsite todoscontraocoronavirus.net.br, ferramenta elaborada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) com todas as informações da doença no Estado.

O hotsite pode ser acessado através de um banner que está na página inicial do site da SES (www.saude.se.gov.br) e na página do Governo do Estado (www.se.gov.br ). Também há uma barra superior que ao clicar direciona para as informações gerais sobre a vacina. É possível ter acesso ao número de doses de vacinas recebidas do Ministério da Saúde, doses enviadas aos municípios e doses aplicadas, além de dados por municípios.

Logo abaixo, estão os números de casos confirmados, curados, negativados e óbitos no Estado, quantitativo de confirmações e óbitos no Brasil e no mundo. O usuário também pode acessar o boletim completo do dia, realizado pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS). Se o interesse é ter acesso aos dados com informações gerais da pandemia em Sergipe, desde o início, basta fazer download do arquivo ‘Base de dados Covid-19 Sergipe’.

Na lateral do site, há uma barra com títulos que direcionam a itens como: históricos do boletim Covid; o boletim de vacina atual; histórico do boletim de vacinas; portarias/protocolo sanitário; prevenção; transparência e notícias sobre a Covid-19. Além disso, tem o link nomeado de áreas técnica, que contempla área profissional, estudos técnicos, plano de contingência estadual e publicações. Por fim, tem um link sobre a Rede de Atenção à saúde

Gráficos, tabelas e mapas

Para facilitar e dar dinamismo no acesso às informações, gráficos e tabelas estão distribuídos no site. Como pode ser visto, por exemplo, é possível no primeiro gráfico ver o número de pessoas que testaram positivo e negativo para a Covid–19. As amostras foram processadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen/SE). Ainda tem gráficos sobre testes rápidos e RT-PCR.

Em um mapa animado é possível checar a distribuição dos casos confirmados identificando o município, seus óbitos e sua letalidade. Há, também, informações sobre alta hospitalar, número de internados, distribuição dessas internações, quais tipos de leito e se a ocupação é na rede pública ou privada.

Outros gráficos e tabelas contém informações detalhadas sobre os óbitos por idade, sexo, município, comorbidade, data morte e faixa-etária. O hotsite mostra, em gráficos, a evolução dos casos confirmados e da Covid em Sergipe, bem como o número de casos confirmados para outros vírus respiratórios.

