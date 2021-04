SERGIPE E MARUINENSE VENCEM NA 9ª RODADA DO SERGIPÃO NESTA TERÇA









28/04/21 - 05:10:18

Dois jogos movimentaram a penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Sergipano da Série A1. Em Cristinápolis, o Boca Júnior recebeu o Sergipe, no estádio Geraldo Oliveira. A partida teve apenas um gol marcado e foi 21 minutos do primeiro tempo. O zagueiro do Sergipe, Hitalo Rogério, em cobrança de falta marcou pra o gipão.

Na outra partida da tarde, América de Pedrinhas enfrentou o Maruinense, no estádio Roberto Silva, em Pedrinhas. O jogo foi emocionante e contou com cinco gols e vitória do Maruinense por 3×2. Com o resultado a equipe do América de Pedrinhas é o primeiro time rebaixado para a Série A2, de 2022.

A nona rodada terá sequência nesta quarta-feira (28/04), com mais dois jogos. Acompanhe os confrontos:

16h – Lagarto x Atlético Gloriense, estádio Paulo Barreto, em Lagarto:

Árbitro Central: Eloane Gonçalves Santos – CBF

Assistente 1: Cleriston Clay Barreto Rios – CBF

Assistente 2: Vaneide Vieira de Góis – CBF

Quarto Árbitro: Arthur Fernandes Azevedo – FSF

16h – Confiança x FreiPaulistano, arena Batistão, em Aracaju:

Árbitro Central: Marcel Phillipe Martins – CBF

Assistente 1: Leonardo de Jesus Silva – CBF

Assistente 2: José Roberto Loureiro – FSF

Quarto Árbitro: Ricardo Rogério da Silva – FSF

FSF

Foto: Ascom/Sergipe